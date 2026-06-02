Уроженец Белоруссии Гофман стал главой разведки Израиля «Моссад»
Уроженец Белоруссии генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность руководителя службы внешней разведки «Моссад». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственную пресс-службу Израиля.
Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире разведывательного ведомства в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который обратил внимание на то, что многие выдающиеся деятели еврейского государства являются выходцами из Белоруссии.
Нетаньяху подчеркнул, что Роман Гофман, прибывший в страну ребенком, проделал долгий и непростой путь, преодолев все препятствия на пути к высокому назначению.
Премьер Израиля официально представил нового руководителя разведки, поздравив его от своего имени и от имени всей нации. Нетаньяху также отметил, что «Моссад» продолжит находиться на переднем крае борьбы против Ирана.
Между тем в Иране за сотрудничество с «Моссад» казнили экс-чемпиона ММА Хани Шекараба, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
