Уроженец Белоруссии Гофман стал главой разведки Израиля «Моссад»

Уроженец Белоруссии генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность руководителя службы внешней разведки «Моссад». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственную пресс-службу Израиля.

Торжественная церемония состоялась в штаб-квартире разведывательного ведомства в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который обратил внимание на то, что многие выдающиеся деятели еврейского государства являются выходцами из Белоруссии.

Нетаньяху подчеркнул, что Роман Гофман, прибывший в страну ребенком, проделал долгий и непростой путь, преодолев все препятствия на пути к высокому назначению.