Минэнерго разрабатывает дополнительные меры по снабжению Крыма бензином
Министерство энергетики Российской Федерации принимает все необходимые шаги для бесперебойного снабжения Крымского полуострова горючим. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает RT.
В министерстве подчеркнули, что ситуация с поставками нефтепродуктов в регион находится на особом контроле. Ведомство поддерживает непрерывную связь с местными властями и представителями топливного рынка.
Совместно с другими профильными структурами Минэнерго также разрабатывает дополнительные механизмы для сохранения стабильности поставок бензина на полуостров.
Указанные меры направлены на полное удовлетворение потребностей местного населения и экономики региона в автомобильном топливе.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов обнадежил, что ситуация с бензином в Крыму может разрешиться в пределах месяца, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
