Минэнерго разрабатывает дополнительные меры по снабжению Крыма бензином

Министерство энергетики Российской Федерации принимает все необходимые шаги для бесперебойного снабжения Крымского полуострова горючим. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает RT.

В министерстве подчеркнули, что ситуация с поставками нефтепродуктов в регион находится на особом контроле. Ведомство поддерживает непрерывную связь с местными властями и представителями топливного рынка.

Совместно с другими профильными структурами Минэнерго также разрабатывает дополнительные механизмы для сохранения стабильности поставок бензина на полуостров.