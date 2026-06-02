Минэнерго разрабатывает дополнительные меры по снабжению Крыма бензином

Министерство энергетики Российской Федерации принимает все необходимые шаги для бесперебойного снабжения Крымского полуострова горючим. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает RT.

В министерстве подчеркнули, что ситуация с поставками нефтепродуктов в регион находится на особом контроле. Ведомство поддерживает непрерывную связь с местными властями и представителями топливного рынка.

Совместно с другими профильными структурами Минэнерго также разрабатывает дополнительные механизмы для сохранения стабильности поставок бензина на полуостров.

Аксенов: В Крыму ввели талоны на бензин

Указанные меры направлены на полное удовлетворение потребностей местного населения и экономики региона в автомобильном топливе.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов обнадежил, что ситуация с бензином в Крыму может разрешиться в пределах месяца, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
