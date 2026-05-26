В случае, если таяние ледника Судного дня пойдет по самым худшим прогнозам, то через 200 лет уровень океана может подняться на три метра, и подтопит даже Западную Сибирь. Об этом НСН рассказала научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева.

Ледник Судного дня в Антарктиде постепенно разрушается, что в будущем может привести к масштабному потопу, и Петербург окажется в зоне риска. Об этом заявил климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев, пишет 360.ru. Также он отметил, что из-за глобального потепления лед в Антарктиде тает, и если уровень воды в океане поднимется хотя бы на метр, то может случится глобальное наводнение. Ананичева раскрыла, что таяние этого ледника может пойти по двум сценариям, и описала последствия от наихудшего варианта.

«Если ледник Судного дня растает сам по себе, это будет повышение уровня воды не более чем 60 сантиметров. Такие расчеты имеют большой диапазон ошибки - от 200 лет до 2000 лет. За таянием этого ледника надо следить. С ним не все просто. Там есть различные ледниковые озера. Он очень живой и разнообразный. Но если мы берем худшие прогнозы, то есть таяние вместе с наземным ледниковым покровом, в результате чего уровень воды поднимется на три метра, то будут страдать все портовые города. И даже какие-то низменности, например, Западная Сибирь. Подъем уровня океана-то идет глобально, не только в Южном океане. Так что Западная Сибирь может быть затоплена. Но раньше 200 лет ждать, думаю, не стоит», - уточнила она.