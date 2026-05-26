«Затопит Западную Сибирь»: Назван худший прогноз таяния ледника Судного дня
Мария Ананичева раскрыла НСН, что таяние ледника Судного дня может пойти по нескольким сценариям, худшие последствия от которого Россия увидит не раньше, чем через 200 лет.
В случае, если таяние ледника Судного дня пойдет по самым худшим прогнозам, то через 200 лет уровень океана может подняться на три метра, и подтопит даже Западную Сибирь. Об этом НСН рассказала научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева.
Ледник Судного дня в Антарктиде постепенно разрушается, что в будущем может привести к масштабному потопу, и Петербург окажется в зоне риска. Об этом заявил климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев, пишет 360.ru. Также он отметил, что из-за глобального потепления лед в Антарктиде тает, и если уровень воды в океане поднимется хотя бы на метр, то может случится глобальное наводнение. Ананичева раскрыла, что таяние этого ледника может пойти по двум сценариям, и описала последствия от наихудшего варианта.
«Если ледник Судного дня растает сам по себе, это будет повышение уровня воды не более чем 60 сантиметров. Такие расчеты имеют большой диапазон ошибки - от 200 лет до 2000 лет. За таянием этого ледника надо следить. С ним не все просто. Там есть различные ледниковые озера. Он очень живой и разнообразный. Но если мы берем худшие прогнозы, то есть таяние вместе с наземным ледниковым покровом, в результате чего уровень воды поднимется на три метра, то будут страдать все портовые города. И даже какие-то низменности, например, Западная Сибирь. Подъем уровня океана-то идет глобально, не только в Южном океане. Так что Западная Сибирь может быть затоплена. Но раньше 200 лет ждать, думаю, не стоит», - уточнила она.
Также Ананичева заявила, что первостепенно следить за тем, как человек влияет на климат, так как пока этот процесс даже не остановился, и уже идут серьезные последствия. В частности, она раскрыла, какими темпами будет идти потепление в России.
«Пока мы очень интенсивно влияем на климат за счет сжигания природного топлива. Этот процесс даже не застопорился. И еще идут обратные связи в системе океан-атмосфера. В основном это происходит в Арктике, а не в Антарктике. Так что Арктика – это регион, который вызывает оперативные риски. Эти риски есть уже при нашем поколении. Там освобождается большое количество морского льда, и Северный Ледовитый океан становится более темным, альбедо меняется в сторону поглощения Арктикой тепла еще больше. А это влияет на умеренные широты, а именно на Евразию и больше всего на Россию. Так что климат еще больше будет меняться. Сейчас арктические широты теплеют более чем в два с половиной раза. Температура там повышается на более чем полтора градуса выше точки замерзания, поэтому лед тает как в Антарктике, так и в Арктике». – подытожила она.
Ранее Ананичева в беседе с НСН раскрыла наиболее вероятные последствия от таяния ледника Судного дня по оптимистичному прогнозу для Санкт-Петербурга.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России назвали условие для снижения цен на такси
- Нарушают 80%: Требования к водителям такси назвали невыполнимыми
- Россиянам назвали главные проблемы старого жилищного фонда
- Депутат Лисовский предложил привлечь частные машины для работы в такси
- В Госдуме анонсировали изменения в работе водителей такси
- Путин призвал не применять срок давности к преступлениям против человечности
- Песков: Глава РСПП Шохин станет уполномоченным по правам предпринимателей
- Счетчик обнулился: Кто подталкивает Трампа к возобновлению войны с Ираном
- В Госдуме заявили о нехватке 500 тысяч водителей в общественном транспорте
- Депутат Лисовский: 28% россиян стали дольше ждать общественный транспорт