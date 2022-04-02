Польша назвала действия Кремля по стабилизации рынка эффективными

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер отметил, что российский рубль вернулся «к уровню до начала агрессии на территорию Украины».

«Это показывает, что предпринимаемые Владимиром Путиным действия, касающиеся стабилизации финансового рынка в России, к сожалению, оказываются эффективными», - заявил Мюллер.

Он также назвал причину эффективности финансовой политики России. По его словам, она заключается в том, что «ЕС не реализовал оглашенные ранее европейскими лидерами санкции, например, не закрыл систему SWIFT для всех российских банков».

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что переход на рубль в мировой торговли укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.

