Польша назвала действия Кремля по стабилизации рынка эффективными
В кабмине Польши признали, что действия российских властей по укреплению курса рубля являются эффективными, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер отметил, что российский рубль вернулся «к уровню до начала агрессии на территорию Украины».
«Это показывает, что предпринимаемые Владимиром Путиным действия, касающиеся стабилизации финансового рынка в России, к сожалению, оказываются эффективными», - заявил Мюллер.
Он также назвал причину эффективности финансовой политики России. По его словам, она заключается в том, что «ЕС не реализовал оглашенные ранее европейскими лидерами санкции, например, не закрыл систему SWIFT для всех российских банков».
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что переход на рубль в мировой торговли укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+17 949 / сут.
Умерли
369 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
16,9 млн+44 547 / сут.
- Магистратский суд Вестминстера примет решение об экстрадиции Ассанжа в США 20 апреля
- В Лондоне на митингах из-за резкого роста цен на энергоносители требуют отставки Джонсона
- Режим ЧС введен из-за пожара в Минусинском районе
- Польша назвала действия Кремля по стабилизации рынка эффективными
- Кадыров рассказал о штурме завода в Мариуполе
- Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина ушла с поста
- СК возбудил уголовное дело после нападения украинских военных на нефтебазу в Белгороде
- Росгвардия предотвратила теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области
- Песков назвал время для переоценки отношений России и Европы
- Рубль закончит войну санкций. Эксперты подтвердили бесполезность западных рестрикций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru