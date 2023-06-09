Американский журналист Карлсон выпустил второй эпизод своего нового шоу
Американский телеведущий Такер Карлсон разместил в Twitter второй выпуск своего политического шоу.
Это произошло на фоне претензии со стороны его формального работодателя – канала Fox News, с которого он был ранее уволен. Во втором эпизоде Карлсон говорит об эрозии табу на педофилию. Журналист обвинил одну из социальных сетей с ее алгоритмами в распространении неоднозначного контента.
Также он коснулся личной жизни экс-президента США Барака Обамы, назвав ее «странной и жутковатой».
Кроме того, Карлсон высмеял действующего американского лидера Джо Байдена, который назвал идеологию превосходства белой расы «самой опасной угрозой» США — большей, чем ядерная война с РФ или мексиканские наркокартели.
Ранее Fox News уведомил Такера Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в Twitter, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru