СМИ: Fox News уведомил Карлсона о нарушении контракта из-за шоу

Теперь ему могут грозить последствия, способные еще больше обострить отношения между бывшим ведущим и американским телеканалом. Юристы журналиста заявили, что любые юридические действия Fox News против Карлсона будут являться нарушением первой поправки конституции США, гарантирующей свободу слова.

Ранее Карлсон опубликовал первый выпуск нового шоу в Twitter, заявив, что что любой честный человек после изучения доказательств придет к выводу, что Киев несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. Журналист утверждает, что Украина и ранее вынашивала планы по подрыву ГЭС.

Говоря о ЧП, Карлсон отметил, что в случае, если подрыв был преднамеренным, речь идет об «акте терроризма», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

