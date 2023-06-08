СМИ: Fox News уведомил Карлсона о нарушении контракта из-за шоу

Телеканал Fox News уведомил экс-телеведущего Такера Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в Twitter, сообщает Axios.

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Теперь ему могут грозить последствия, способные еще больше обострить отношения между бывшим ведущим и американским телеканалом. Юристы журналиста заявили, что любые юридические действия Fox News против Карлсона будут являться нарушением первой поправки конституции США, гарантирующей свободу слова.

Ранее Карлсон опубликовал первый выпуск нового шоу в Twitter, заявив, что что любой честный человек после изучения доказательств придет к выводу, что Киев несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. Журналист утверждает, что Украина и ранее вынашивала планы по подрыву ГЭС.

Говоря о ЧП, Карлсон отметил, что в случае, если подрыв был преднамеренным, речь идет об «акте терроризма», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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