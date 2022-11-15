Американский правозащитник заявил о запрете Киева фиксировать преступления ВСУ в Херсоне
Украина запрещает иностранным журналистам работать в Херсоне, чтобы контролировать появление материалов, которые могут зафиксировать преступления украинских военных против прав человека. Об этом заявил правозащитник из США Аджаму Барака.
Ранее стало известно, что киевские власти аннулировали аккредитации журналистов телеканалов CNN и Sky News за работу в Херсоне без разрешения Вооруженных сил Украины, напоминает РИА ФАН.
«Украинские власти отозвали разрешение у некоторых западных СМИ вести репортажи из Херсона. <…> Причина заключалась в том, что власти хотели обеспечить контроль над подобными изображениями», — написал Барака в Twitter.
Правозащитник напомнил о появившемся в прессе снимке с двумя привязанными к столбам мужчинами, которых заподозрили в сотрудничестве с российскими военными, пишет Газета.ру.
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