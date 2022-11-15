Американский правозащитник заявил о запрете Киева фиксировать преступления ВСУ в Херсоне

Украина запрещает иностранным журналистам работать в Херсоне, чтобы контролировать появление материалов, которые могут зафиксировать преступления украинских военных против прав человека. Об этом заявил правозащитник из США Аджаму Барака.

«Люди на столбах!»: Россия считает Херсон своим, несмотря на визит Зеленского

Ранее стало известно, что киевские власти аннулировали аккредитации журналистов телеканалов CNN и Sky News за работу в Херсоне без разрешения Вооруженных сил Украины, напоминает РИА ФАН.

«Украинские власти отозвали разрешение у некоторых западных СМИ вести репортажи из Херсона. <…> Причина заключалась в том, что власти хотели обеспечить контроль над подобными изображениями», — написал Барака в Twitter.

Правозащитник напомнил о появившемся в прессе снимке с двумя привязанными к столбам мужчинами, которых заподозрили в сотрудничестве с российскими военными, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравозащитникУкраинаВСУХерсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры