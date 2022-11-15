Американский правозащитник заявил о запрете Киева фиксировать преступления ВСУ в Херсоне

Ранее стало известно, что киевские власти аннулировали аккредитации журналистов телеканалов CNN и Sky News за работу в Херсоне без разрешения Вооруженных сил Украины, напоминает РИА ФАН.

«Украинские власти отозвали разрешение у некоторых западных СМИ вести репортажи из Херсона. <…> Причина заключалась в том, что власти хотели обеспечить контроль над подобными изображениями», — написал Барака в Twitter.

Правозащитник напомнил о появившемся в прессе снимке с двумя привязанными к столбам мужчинами, которых заподозрили в сотрудничестве с российскими военными, пишет Газета.ру.

