ОХОТА НА «КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ»

Еще одним резонансным событием понедельника стала публикация в западных СМИ фото людей, привязанных к столбам в Херсоне.

На фото видно двух мужчин со связанными за спиной руками, рядом с которыми находится пожилая женщина и другие люди,

Британский таблоид Daily Mail называет их «коллаборационистами», которые были задержаны и «ждали участи» под охранной украинских военных.

Со своей стороны, агентство Associated Press утверждает, что украинские полицейские вернулись в Херсон в субботу и призвали местных жителей «помочь выявить коллаборационистов с российскими силами».

Кроме того, стало известно, что украинские власти аннулировали аккредитации журналистов CNN и SkyNews, работавших в Херсоне без согласования с военными.