«Люди на столбах!»: Россия считает Херсон своим, несмотря на визит Зеленского

Президент Украины впервые с начала спецоперации оказался в России, следует из сообщений западных СМИ, умноженных на позицию Кремля по статусу Херсона.

Новая неделя началась с сообщений западных СМИ о визите в Херсон президента Украины Владимира Зеленского.

При этом в Кремле подтвердили, что этот город является российской территорией.

Тем временем Киев лишает аккредитаций журналистов на фоне публикаций в американских и британских СМИ фото людей, привязанных к столбам в Херсоне после прихода ВСУ.

Песков не стал комментировать визит Зеленского в Херсон

ТВЕРДОСТЬ КРЕМЛЯ И «МИР ЗЕЛЕНСКОГО»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже не раз говорил, что Херсонская область является территорией России.

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», - сказал Песков 11 ноября после перегруппировки российских войск из Херсона на левый берег Днепра.

Комментируя сегодняшние заявления СМИ о визите Зеленского на эту российскую территорию, он подтвердил статус региона.

«Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле провокацией сообщения о прибытии в Херсон украинского президента.

О визите Зеленского в этот город сообщили 14 ноября газета Washington Post и агентство Reuters.

Они также приводят заявления украинского лидера о готовности к миру.

«Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», - цитирует Зеленского Reuters. По его утверждению, «мы продвигаемся вперед».

Washington Post приводит другие слова президента Украины о том, что «это все наша страна, вся наша территория».

При этом украинские власти пока не подтвердили информацию об этом визите, отмечают российские СМИ.

АР опубликовало кадры привязанных к столбам жителей Херсона

ОХОТА НА «КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ»

Еще одним резонансным событием понедельника стала публикация в западных СМИ фото людей, привязанных к столбам в Херсоне.

На фото видно двух мужчин со связанными за спиной руками, рядом с которыми находится пожилая женщина и другие люди,

Британский таблоид Daily Mail называет их «коллаборационистами», которые были задержаны и «ждали участи» под охранной украинских военных.

Со своей стороны, агентство Associated Press утверждает, что украинские полицейские вернулись в Херсон в субботу и призвали местных жителей «помочь выявить коллаборационистов с российскими силами».

Кроме того, стало известно, что украинские власти аннулировали аккредитации журналистов CNN и SkyNews, работавших в Херсоне без согласования с военными.

«Разделение Херсона»: Российская армия перешла через Днепр и атакует правый берег

Между тем, мэр Херсона Александр Кобец заявил, что украинские силовики ищут в городе «неугодных».

«Те власти, которые зашли в город Херсон, наиболее рьяно сейчас относятся к проверке так называемых неугодных. (…) Идут бурные процессы по поиску неугодных», – сказал Кобец РИА Новости.

Он отметил, что к людям, работавшим при российских властях на объектах критической инфраструктуры, «относятся, как к предателям».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Associated Press
ТЕГИ:РоссияУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры