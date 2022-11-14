«Люди на столбах!»: Россия считает Херсон своим, несмотря на визит Зеленского
Президент Украины впервые с начала спецоперации оказался в России, следует из сообщений западных СМИ, умноженных на позицию Кремля по статусу Херсона.
Новая неделя началась с сообщений западных СМИ о визите в Херсон президента Украины Владимира Зеленского.
При этом в Кремле подтвердили, что этот город является российской территорией.
Тем временем Киев лишает аккредитаций журналистов на фоне публикаций в американских и британских СМИ фото людей, привязанных к столбам в Херсоне после прихода ВСУ.
ТВЕРДОСТЬ КРЕМЛЯ И «МИР ЗЕЛЕНСКОГО»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже не раз говорил, что Херсонская область является территорией России.
«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», - сказал Песков 11 ноября после перегруппировки российских войск из Херсона на левый берег Днепра.
Комментируя сегодняшние заявления СМИ о визите Зеленского на эту российскую территорию, он подтвердил статус региона.
«Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле провокацией сообщения о прибытии в Херсон украинского президента.
О визите Зеленского в этот город сообщили 14 ноября газета Washington Post и агентство Reuters.
Они также приводят заявления украинского лидера о готовности к миру.
«Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», - цитирует Зеленского Reuters. По его утверждению, «мы продвигаемся вперед».
Washington Post приводит другие слова президента Украины о том, что «это все наша страна, вся наша территория».
При этом украинские власти пока не подтвердили информацию об этом визите, отмечают российские СМИ.
ОХОТА НА «КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ»
Еще одним резонансным событием понедельника стала публикация в западных СМИ фото людей, привязанных к столбам в Херсоне.
На фото видно двух мужчин со связанными за спиной руками, рядом с которыми находится пожилая женщина и другие люди,
Британский таблоид Daily Mail называет их «коллаборационистами», которые были задержаны и «ждали участи» под охранной украинских военных.
Со своей стороны, агентство Associated Press утверждает, что украинские полицейские вернулись в Херсон в субботу и призвали местных жителей «помочь выявить коллаборационистов с российскими силами».
Кроме того, стало известно, что украинские власти аннулировали аккредитации журналистов CNN и SkyNews, работавших в Херсоне без согласования с военными.
Между тем, мэр Херсона Александр Кобец заявил, что украинские силовики ищут в городе «неугодных».
«Те власти, которые зашли в город Херсон, наиболее рьяно сейчас относятся к проверке так называемых неугодных. (…) Идут бурные процессы по поиску неугодных», – сказал Кобец РИА Новости.
Он отметил, что к людям, работавшим при российских властях на объектах критической инфраструктуры, «относятся, как к предателям».
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