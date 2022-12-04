«Это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу», — цитирует его Газета.ru.

Американский офицер подчеркнул, что российские военные непобедимы. По его мнению, до следующего лета о переговорах не будет идти и речи.

Бывший разведчик США считает, что их началом может стать визит президента Украины Владимира Зеленского «на крейсер «Миссури». На борту американского линкора «Миссури» 2 сентября 1945 года был подписан Акта о капитуляции Японии.

Ранее журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта только в том случае, если США перестанут вооружать Киев.



