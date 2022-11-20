В США сообщили, как образумить Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта только в том случае, если США перестанут вооружать Киев, сообщил в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером журналист Эндрю Наполитано.

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«Переговоры не состоятся, пока Зеленский не образумится. А произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент Байден и сообщит, что это все — конец», — заявил Наполитано.

По его словам, глава США Джо Байден больше не справляется с политическим давлением, так как республиканцы взяли под контроль палату представителей.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак во время официального визита на Украину пообещал, что Лондон поможет Киеву укрепить противовоздушную оборону (ПВО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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