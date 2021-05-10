Американские ученые выявили 65 видов животных и птиц, умеющих смеяться

Американские ученые насчитали 65 видов птиц и животных, способных смеяться, подобно человеку. Свои выводы они сделали на основе анализа данных по вокализации, отмечает РИА ФАН.

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Специалисты, анализируя сведения о вокализации представителей наземной фауны, пытались выявить механизм проявления смеха. Они смогли доказать, что демонстрировать такое эмоциональное голосовое поведение способны 65 видов птиц и животных,, в том числе приматы, коровы, лисы, собаки, тюлени, мангусты, сороки и попугаи.

По мнению исследователей, полученные результаты исследования представителей животного мира помогут также улучшить процесс понимания эволюции социального поведения людей.

Ранее руководитель Театра кошек Юрий Куклачев поддержал инициативу Госдумы о чипировании домашних животных. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он выразил мнение, что такой закон поможет решить проблему брошенных на улицу питомцев.


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ФОТО: pixabay.com
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