Американские ученые выявили 65 видов животных и птиц, умеющих смеяться
Американские ученые насчитали 65 видов птиц и животных, способных смеяться, подобно человеку. Свои выводы они сделали на основе анализа данных по вокализации, отмечает РИА ФАН.
Специалисты, анализируя сведения о вокализации представителей наземной фауны, пытались выявить механизм проявления смеха. Они смогли доказать, что демонстрировать такое эмоциональное голосовое поведение способны 65 видов птиц и животных,, в том числе приматы, коровы, лисы, собаки, тюлени, мангусты, сороки и попугаи.
По мнению исследователей, полученные результаты исследования представителей животного мира помогут также улучшить процесс понимания эволюции социального поведения людей.
Ранее руководитель Театра кошек Юрий Куклачев поддержал инициативу Госдумы о чипировании домашних животных. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он выразил мнение, что такой закон поможет решить проблему брошенных на улицу питомцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 419 / сут.
Умерли
113 тыс.+334 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 517 / сут.
- Теннисист Даниил Медведев занял второе место в рейтинге ATP
- В Афганистане взорвался автобус второй раз за сутки
- Рубль укрепился к евро и доллару
- Умерла актриса из сериала «Санта-Барбара» Тоуни Китэйн
- Поиски главы минздрава Омской области продолжились
- Французские военные обратились к Макрону с предупреждением
- Адвокат рассказала о способе повысить зарплату на треть
- WSJ: Вашингтон может перебросить войска в страны Средней Азии
- Путин и Лукашенко договорились о новой встрече
- При подрыве автобуса в Афганистане погибли 16 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru