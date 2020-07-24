Американские ученые назвали лучшее средство от COVID-19

Ранее театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский в эфире НСН заявил, что порой сложно отличить правдивые статьи о коронавирусе от фейков.

За последние несколько месяцев мы не раз читали публикации специалистов, которые сами спустя время меняли свое отношение к эпидемии коронавируса. Поэтому я думаю, что сегодня, когда сама наука не очень полными знаниями располагает о коронавирусе, отделить на сто процентов научные публикации от ненаучных и неверных публикаций практически невозможно», – отметил он.

