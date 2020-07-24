Американские ученые назвали лучшее средство от COVID-19
Специалисты Аризонского университета назвали лучшее средство от COVID-19. Они подчеркнули, что заражение коронавирусной инфекцией легче предотвратить, чем потом лечить заболевание, поэтому медицинские маски можно считать лучшим средством защиты от инфекции. При этом американские медики подчеркнули, что маски несовершенны, но очень эффективны. Как пишет Газета.ру, они призвали всех носить эти защитные средства, даже при отсутствии веры в их пользу, которая несомненно есть.
Ранее театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский в эфире НСН заявил, что порой сложно отличить правдивые статьи о коронавирусе от фейков.
За последние несколько месяцев мы не раз читали публикации специалистов, которые сами спустя время меняли свое отношение к эпидемии коронавируса. Поэтому я думаю, что сегодня, когда сама наука не очень полными знаниями располагает о коронавирусе, отделить на сто процентов научные публикации от ненаучных и неверных публикаций практически невозможно», – отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru