«Тараканы»: разумно готовиться ко второй волне коронавируса
Лидер панк-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Жители городов-миллионников приготовились ко второй волне пандемии
Почти половина (47%) жителей крупнейших городов России ждут прихода второй волны пандемии COVID-19 до конца текущего года. В то, что первая волна пандемии закончилась, а второй уже не будет, верят только 27 процентов жителей российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют данные опроса Wanta Group.
Дмитрий Спирин: «Если они еще и подготовились ко второй волне пандемии, то эту половину россиян я могу лишь поздравить. Действительно велика вероятность, что коронавирус вернется второй или даже третьей волной. И здесь, наверное, самое благоразумное действительно быть во всеоружии, быть подготовленными, накопить опыт противостояния этой заразе и коллективный иммунитет. Такое решение я только приветствую», – отметил в интервью НСН Дмитрий Спирин.
Создано приложение для соблюдения социальной дистанции
Пермская IT-компания разработала приложение-радар для соблюдения социальной дистанции. Оно оповещает владельца смартфона о людях, которые находятся на расстоянии до двух метров.
Дмитрий Спирин: «Мне все-таки кажется, что каждый более или менее осознанный человек сам в состоянии определить примерное расстояние в полтора-два метра до ближайшего человека. И зачем для этого нужно приложение, тем более, установленное на такой хитрый прибор как смартфон, который, наверное, еще и неприятным звуком будет пиликать, оповещая об опасном сближении, не совсем мне понятно», – прокомментировал он в эфире НСН.
Жители столицы стали чаще покупать зонты и резиновые сапоги
Жители столицы стали чаще покупать зонты и резиновые сапоги, сообщают аналитики одного из крупнейших интернет-магазинов. Отмечается, что с 14 по 20 июля москвичи приобрели в три раза больше зонтов и вдвое больше резиновых сапог, чем за аналогичный период в июне.
Дмитрий Спирин: «В общем, это неудивительно. С наступлением глобального потепления наши широты сползают в практически тропический климат, а это значит частые и обильные дожди летом. Поэтому зонты и резиновые сапоги – очень важные аксессуары сегодняшнего дня. Я тоже планирую себе приобрести стильный зонт и сапоги с черепами», – поделился он со слушателями НСН.
Российский актер переехал в Лондон и устроился официантом
Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
Дмитрий Спирин: «Его можно поздравить в том смысле, что любой сериал на время, а Лондон навсегда. Интересно, как ему удалось попасть и в «Интерны», и в Лондон, как я могу судить, и то, и другое – дело непростое. Но может быть и там ему удастся приложить все свои таланты, вернуться на актерскую тропу», – сказал Спирин в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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