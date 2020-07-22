«Тараканы»: разумно готовиться ко второй волне коронавируса

Дмитрий Спирин: «Мне все-таки кажется, что каждый более или менее осознанный человек сам в состоянии определить примерное расстояние в полтора-два метра до ближайшего человека. И зачем для этого нужно приложение, тем более, установленное на такой хитрый прибор как смартфон, который, наверное, еще и неприятным звуком будет пиликать, оповещая об опасном сближении, не совсем мне понятно», – прокомментировал он в эфире НСН.

