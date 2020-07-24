Ректор ГИТИС: сложно отличить научные статьи о COVID-19 от фейков

Театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский в эфире НСН заявил, что порой сложно отличить правдивые статьи о коронавирусе от фейков.

Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе. Цель – повысить открытость результатов исследований по заболеванию и расширить сотрудничество между учёными.

Театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский в эфире НСН выразил опасение, что данный портал не сможет гарантировать достоверности приводимых сведений в статьях.

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«Новость замечательная. Другое дело, поддерживая желание Роспотребнадзора распространять как можно шире научные знания о коронавирусе, боюсь, мы столкнемся с ложной информацией. За последние несколько месяцев мы не раз читали публикации специалистов, которые сами спустя время меняли свое отношение к эпидемии коронавируса. Поэтому я думаю, что сегодня, когда сама наука не очень полными знаниями располагает о коронавирусе, отделить на сто процентов научные публикации от ненаучных и неверных публикаций практически невозможно», – отметил он.

Кроме того, Заславский в эксклюзивном интервью НСН одобрил решение Минкульта, чтобы кинотеатры возобновили свою работу «светлыми и простыми фильмами», отложив тяжелые драмы до зимы.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Григорий ЗаславскийРоспотребнадзорКоронавирус
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