Ректор ГИТИС: сложно отличить научные статьи о COVID-19 от фейков

«Новость замечательная. Другое дело, поддерживая желание Роспотребнадзора распространять как можно шире научные знания о коронавирусе, боюсь, мы столкнемся с ложной информацией. За последние несколько месяцев мы не раз читали публикации специалистов, которые сами спустя время меняли свое отношение к эпидемии коронавируса. Поэтому я думаю, что сегодня, когда сама наука не очень полными знаниями располагает о коронавирусе, отделить на сто процентов научные публикации от ненаучных и неверных публикаций практически невозможно», – отметил он.

Кроме того, Заславский в эксклюзивном интервью НСН одобрил решение Минкульта, чтобы кинотеатры возобновили свою работу «светлыми и простыми фильмами», отложив тяжелые драмы до зимы.

