Американская журналистка раскрыла дезинформацию в западных СМИ о ситуации на Украине

По словам Логан, которая пишет о военных событиях уже 35 лет, журналистка еще не сталкивалась с таким большим количеством дезинформации в СМИ.

«Нас загнали в рамки, мы должны ненавидеть [президента РФ] Владимира Путина и верить во все плохое, что о нем говорят, а Украину обязательно любить», — приводит ее слова Газета.ru.

По словам Логан, не поддерживающие эту позицию вынуждены пережить травлю. Журналистка считает, что американское руководство умышленно запрещает писать о нацизме на Украине.

«Белый дом хочет вас убедить в том, что это не важно, что это происходит лишь среди немногих военных, но это неправда. <…> Мы, представители западных СМИ и Запада в целом, должны отрицать факты о происходящем», — заявила Логан.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 2020 года возмутился, что США и Украина не поддержали резолюцию о «героизации нацизма».



