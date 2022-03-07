«Предадим предков»: режиссер Угольников о военной спецоперации на Украине

Угольников подчеркнул, что нацизм, с которым во время Второй мировой войны боролись «евреи и белорусы, казахи, таджики и узбеки», сейчас поощряется и используется «как оружие против русского народа».

Также режиссер отметил, что «русские своих не бросают», поэтому сейчас российские солдаты снова борются с нацизмом на Украине.

«Позволив возродиться нацизму - мы предадим и память, и предков, и всё, что нам дорого», – заявил Угольников, напомнив, что его деда расстреляли нацисты в 1941 году.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что россияне хотят мира в отношениях между Россией и Украиной.

