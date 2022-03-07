«Предадим предков»: режиссер Угольников о военной спецоперации на Украине
Российский актер и кинорежиссер Игорь Угольников призвал остановить нацизм на Украине. Видеообращение актер записал в зале Славы Музея Победы в Москве.
Угольников подчеркнул, что нацизм, с которым во время Второй мировой войны боролись «евреи и белорусы, казахи, таджики и узбеки», сейчас поощряется и используется «как оружие против русского народа».
Также режиссер отметил, что «русские своих не бросают», поэтому сейчас российские солдаты снова борются с нацизмом на Украине.
«Позволив возродиться нацизму - мы предадим и память, и предков, и всё, что нам дорого», – заявил Угольников, напомнив, что его деда расстреляли нацисты в 1941 году.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что россияне хотят мира в отношениях между Россией и Украиной.
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- «Предадим предков»: режиссер Угольников о военной спецоперации на Украине
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