Путин возмутился, что США и Украина не поддержали резолюцию о «героизации нацизма»

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции посоветовал не забывать о подвиге, который наши предки совершили не только во время Великой Отечественной Войны, но за предыдущие столетия. "Нам есть чем гордиться", сказал он.

"Переписывание истории делается в угоду сиюминутной политической конъюнктуры. И в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает. В том числе это касается и героизации нацизма. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающая героизацию нацизма. И только две страны проголосовали "против". США и Украина. Я думаю, что это их не красит, мягко говоря. И даже непонятно, почему. С одной стороны, все ясно, но есть вещи гораздо более фундаментального характера, а не текущей политической конъюнктуры. Но мы, со своей стороны, гордимся нашими отцами, матерями, дедушками и бабушками. Мы гордимся нашей страной и ее историей. Мы будем делать все для того, чтобы эта гордость шла вместе с нами по жизни и была передана нашим детям", - заявил Путин.