Мурашко: Медицинские маски - важный элемент профилактики коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает соблюдение масочного режима важным элементом профилактики новой коронавирусной инфекции даже в условиях снижения числа заразившихся COVID-19 и снятия режима самоизоляции.
«Ношение медицинских масок или гигиенических в качестве одной из мер профилактики новой коронавирусной инфекции, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики. Несмотря на то, что в стране наблюдается снижение числа инфицированных (и это хорошо), при этом уровень заболеваемости сохраняется», — цитирует ТАСС Мурашко.
Также, по мнению министра, для усиления эффекта требуется соблюдать меры гигиены: регулярно мять и дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию.
Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, зачем всем носить медицинские маски в период пандемии коронавируса.
«У нас (в России – прим. НСН) всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных. Это требование постоянно звучало. Раз мы получаем коронавирус воздушно-капельным путем, надо на пути поставить преграду – маску. Она не является 100-процентной защитой, но снижает вероятность заразиться здоровому человеку от носителя вируса», - напомнил специалист.
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