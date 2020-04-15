Онищенко: Безобразные очереди из-за пропусков превратили метро в злачное место
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал организацию проверки пропусков в столичном метрополитене.
С 15 апреля в Москве начала действовать система цифровых пропусков. Его наличие обязательно для поездок на личном и общественном транспорте. Сегодня утром из-за проверки пропусков у каждого пассажира в столичном метро образовались огромные очереди. Москвичи жаловались в соцсетях, что ожидание доходит до получаса, в очередях сложно соблюдать рекомендованную дистанцию, а полицейские не соблюдают меры безопасности.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН потребовал увеличить количество пунктов пропуска и автоматизировать систему проверки.
«Власти не ожидали такого наплыва людей. Когда началась регистрация пропусков, а она уже идет не первый день, нужно было соотнести их количество с организацией по проверке. Тому, кто просчитался, надо сделать серьезное внушение! Причем это не полицейские должны были просчитывать, они сами толком не знают, как это все проверять, а те, кто организует пассажиропоток в метро. Надо умножить количество пунктов пропуска. А по-хорошему надо было сделать, чтобы не какой-то дядя стоял и проверял этот код, а чтобы он работал как проездной, который человек прикладывает к какой-то кнопке и проходит. Как всегда не доделали. Люди честно выполнили, что им было предписано, а их собрали в очереди. Это безобразие! Такая толпа является самым злачным местом для распространения коронавируса. Людям остается только порекомендовать на 20 минут пораньше выходить из дома, пока эта вакханалия не закончится. Реакция должна быть незамедлительная. Если ситуация повторится сегодня вечером, когда люди поедут с работы, то это, конечно, серьезный шаг назад, если вы понимаете, о чем я», - добавил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Он написал в своем Twitter-аккаунте, что подобная ситуация в условиях пандемии очень критична. Глава города заявил о необходимости перейти к автоматизированному контролю пропусков и обратился к начальнику ГУВД Москвы с просьбой помочь в разрешении проблемы.
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