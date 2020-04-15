Онищенко: Безобразные очереди из-за пропусков превратили метро в злачное место

«Власти не ожидали такого наплыва людей. Когда началась регистрация пропусков, а она уже идет не первый день, нужно было соотнести их количество с организацией по проверке. Тому, кто просчитался, надо сделать серьезное внушение! Причем это не полицейские должны были просчитывать, они сами толком не знают, как это все проверять, а те, кто организует пассажиропоток в метро. Надо умножить количество пунктов пропуска. А по-хорошему надо было сделать, чтобы не какой-то дядя стоял и проверял этот код, а чтобы он работал как проездной, который человек прикладывает к какой-то кнопке и проходит. Как всегда не доделали. Люди честно выполнили, что им было предписано, а их собрали в очереди. Это безобразие! Такая толпа является самым злачным местом для распространения коронавируса. Людям остается только порекомендовать на 20 минут пораньше выходить из дома, пока эта вакханалия не закончится. Реакция должна быть незамедлительная. Если ситуация повторится сегодня вечером, когда люди поедут с работы, то это, конечно, серьезный шаг назад, если вы понимаете, о чем я», - добавил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Он написал в своем Twitter-аккаунте, что подобная ситуация в условиях пандемии очень критична. Глава города заявил о необходимости перейти к автоматизированному контролю пропусков и обратился к начальнику ГУВД Москвы с просьбой помочь в разрешении проблемы.

