В двух шагах: Депутат Якубовский предложил запретить алкомаркеты в жилых домах

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью НСН не поддержал идею запрета всем магазинам в жилых домах продавать алкоголь, но посоветовал урегулировать его продажу в алкомаркетах.

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Накануне стало известно о намерениях депутатов Госдумы запретить торговлю спиртным в магазинах в жилых домах, пишут «Известия». Депутаты объясняют свою инициативу массовыми жалобами жильцов на такие заведения. По их словам, принятый в 2020 году закон об ограничении деятельности ночных алкомаркетов-«наливаек» не решил проблемы. Александр Якубовский считает, что запрещать продажу алкоголя во всех продуктовых точках не стоит и порекомендовал заняться именно алкомаркетами.

«На мой взгляд, речь должна идти, в первую очередь, как раз об алкомаркетах. В такие магазины, зачастую, идут люди уже выпившие, часто бывает так, что и купленный алкоголь они употребляют там же. Что же касается инициативы авторов законопроекта о том, чтобы запретить еще и продажу алкоголя в кафе - мне не кажется она правильной, как с точки зрения логики развития субъектов МСП, так и с точки зрения развития внутреннего туризма, наличия уже сложившихся точек притяжения для гостей российских городов. Но, конечно, параллельно, должен быть усилен надзор за распитием алкоголя на улице, вблизи таких кафе, необходимо привлекать нарушителей к ответственности, весь инструментарий есть и прописан в КоАП», - сказал собеседник НСН.

По его словам, жители многоэтажек должны иметь право голоса по поводу использования коммерческой недвижимости на первых этажах их домов.

«Вместе с тем, безусловно, жители многоквартирных домов должны иметь право высказывать свою точку зрения на то, как должна использоваться коммерческая недвижимость в их доме. Более того, последние законодательные изменения, принятые Госдумой, повышают прозрачность проведения голосований собственников жилья, персонифицируя ответственных должностных лиц за сбор и подачу протоколов, и позволяя привлекать их к уголовной ответственности. В этой части мы исключаем влияние управляющей компании или местной администрации», - отметил депутат.