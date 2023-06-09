В Госдуме предложили законодательно закрепить минимальные цены на алкоголь

Комитет по экономической политике Госдумы выступил с предложением назначить минимальные розничные цены на весь алкоголь. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Надежду Школкину.

В Самарской области выросло число жертв отравления сидром

Отмечается, что такое предложение возникло после массовых отравлений поддельной алкогольной продукцией «Мистер Сидр». Ее жертвами стали уже свыше ста россиян. Школкина посетовала на то, что это не единичные случаи в масштабах России. В связи с этим правительство должно разработать пути решения и принять предупредительные меры, заявила депутат.

Кроме того, предложено отменить мораторий на проверку лиц, занимающихся торговлей спиртными напитками и перераспределить часть акцизов в региональные бюджеты. Делается это для легализации рынка и активного противодействия нелегальной продукции. Также в комитете намерены разработать механизм уничтожения конфискованного спирта, благодаря чему государство не станет тратить деньги на его хранение, а контрафактный товар не попадет на рынок снова.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что виновные в пропаже спирта со склада самарской полиции могут получить до десяти лет тюрьмы только по основной статье, не считая должностных преступлений. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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