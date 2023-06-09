В Госдуме предложили законодательно закрепить минимальные цены на алкоголь
Комитет по экономической политике Госдумы выступил с предложением назначить минимальные розничные цены на весь алкоголь. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Надежду Школкину.
Отмечается, что такое предложение возникло после массовых отравлений поддельной алкогольной продукцией «Мистер Сидр». Ее жертвами стали уже свыше ста россиян. Школкина посетовала на то, что это не единичные случаи в масштабах России. В связи с этим правительство должно разработать пути решения и принять предупредительные меры, заявила депутат.
Кроме того, предложено отменить мораторий на проверку лиц, занимающихся торговлей спиртными напитками и перераспределить часть акцизов в региональные бюджеты. Делается это для легализации рынка и активного противодействия нелегальной продукции. Также в комитете намерены разработать механизм уничтожения конфискованного спирта, благодаря чему государство не станет тратить деньги на его хранение, а контрафактный товар не попадет на рынок снова.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что виновные в пропаже спирта со склада самарской полиции могут получить до десяти лет тюрьмы только по основной статье, не считая должностных преступлений. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-разведчик США Риттер назвал цель Киева при подрыве Каховской ГЭС
- В Уфе на железнодорожной станции загорелся склад ГСМ
- СМИ: пенсионер обнаружил во дворе дома в Новой Москве беспилотник
- Пригожин поздравил бойцов 58-й армии с отражением атак ВСУ
- Кадыров рассказал о «точке с запятой» после телефонного звонка Пригожину
- В Госдуме предложили законодательно закрепить минимальные цены на алкоголь
- Информацию о рассылке повесток по СМС в Петербурге опровергли
- Сальдо: один человек погиб, один получил ранения при ракетной атаке ВСУ на детский лагерь
- СМИ: Блинкен может провести встречу с Си Цзиньпином 18 июня
- Активисты потребовали отменить концерты Rammstein в Швейцарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru