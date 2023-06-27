«Просто нелепость»: Глава Союза потребителей о запрете магазинов в жилых домах

Накануне стало известно о намерениях депутатов Госдумы запретить торговлю спиртным в магазинах в жилых домах, пишут «Известия». Депутаты объясняют свою инициативу массовыми жалобами жильцов на такие заведения. По их словам, принятый в 2020 году закон об ограничении деятельности ночных алкомаркетов-«наливаек» не решил проблемы. Петр Шелищ слышал лишь об инициативе запрета размещения любых продуктовых точек в жилых домах и совершенно не поддерживает такую идею.

«Идея плохая. Если предлагается законодательно запретить размещать магазины и точки общепита в жилых домах, то огромное количество людей были бы крайне недовольны. Это просто нелепость. Снизится количество мест продаж, а значит снизится уровень конкуренции, а она – главный защитник потребителя. Осталась бы масса людей без работы! Очевидно, что на такой шаг никто не пойдет. Если все прикрыть, то это приведет к вымогательству и стимулирует теневой рынок», - возмутился собеседник НСН.