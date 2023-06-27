«Просто нелепость»: Глава Союза потребителей о запрете магазинов в жилых домах
Запрет размещения продуктовых точек в жилых домах стимулирует теневой рынок, выразил уверенность председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в интервью НСН назвал нелепостью запрет размещения магазинов и точек общепита в жилых домах.
Накануне стало известно о намерениях депутатов Госдумы запретить торговлю спиртным в магазинах в жилых домах, пишут «Известия». Депутаты объясняют свою инициативу массовыми жалобами жильцов на такие заведения. По их словам, принятый в 2020 году закон об ограничении деятельности ночных алкомаркетов-«наливаек» не решил проблемы. Петр Шелищ слышал лишь об инициативе запрета размещения любых продуктовых точек в жилых домах и совершенно не поддерживает такую идею.
«Идея плохая. Если предлагается законодательно запретить размещать магазины и точки общепита в жилых домах, то огромное количество людей были бы крайне недовольны. Это просто нелепость. Снизится количество мест продаж, а значит снизится уровень конкуренции, а она – главный защитник потребителя. Осталась бы масса людей без работы! Очевидно, что на такой шаг никто не пойдет. Если все прикрыть, то это приведет к вымогательству и стимулирует теневой рынок», - возмутился собеседник НСН.
По его словам, если жителей не устраивают именно «наливайки», то нужны более простые меры, чем полное собрание собственников.
«Если речь идет именно о «наливайках», то тут нужны защитные меры, но они должны быть значительно проще, чем решения общего собрания собственников в нынешних условиях. В Госдуме готовится решение об упрощении принятия каких-ибо подобных решений. Например, принимать какие-то меры онлайн или не полным собранием собственников, а лишь советом каким-нибудь. Почти все собрания собственников фальсифицированы. Невозможно собрать всех жильцов дома и провести какое-то голосование», - заключил Шелищ.
Ранее Шелиц в пресс-центре НСН заявил о том, что торговые сети захватили почти весь рынок, в свчзи с чем региональным властям нужно начать помогать малым торговым форматам в своих регионах, передает «Радиоточка НСН».
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