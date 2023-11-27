Алиментарно, Ватсон: Поможет ли алиментный фонд решить проблему выплат
Депутат Султан Хамзаев разошелся во мнениях с коллегой Ниной Останиной, которая предложила создать в России государственный алиментный фонд.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила создать государственный алиментный фонд, в то время как предложенный Минюстом реестр должников по алиментам не решит проблему их выплат даже в случае, если сведения о недобросовестных отцах выложат на всеобщее обозрение.
«Ну составят этот реестр, ну этот реестр в службе судебных приставов на сайте будет висеть. Вот этих неисполнителей алиментных обязательств, их тысячи насчитывается. Мне говорят, что это будет иметь такое очень негативное общественное воздействие, его могут на работу не принять. Да покажите мне руководителя компании, который будет заходить на сайт службы судебных приставов, искать фамилию инженера Иванова, а у него нет таких инженеров. Да ну, конечно же, наплевать на все это», - сказала Останина в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По мнению депутата, эту проблему нужно решить иным способом, в частности, принять закон об алиментном фонде, который будет гарантировать выплаты на ребенка и сделает работу судебных приставов более эффективно.
«Государство должно позаботиться о детях. Принять закон о детях. Принять закон об алиментном фонде. Государство выплачивает ежемесячно не ниже прожиточного минимума ребёнку в субъекте федерации, а с этого отца — уже судебные приставы. Вот тогда уже они зашевелятся. Тогда они будут искать этого папашку и взимать с него деньги», - добавила Останина.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ
С ее идеей не согласился депутат Госдумы Султан Хамзаев, по мнению которого создание государственного алиментного фонда легитимизирует безотцовщину.
«Некоторые депутаты и отдельные, якобы, эксперты предлагают нам узаконить такое определение как “фонд по алиментам”. То есть, на государственном уровне сделать такую кубышку, которая будет за тех нерадивых родителей, которые бросили своих детей, платить алименты. Такого рода инициативы узаконивают и ведут к легитимности безотцовщины, - заявил Хамзаев в разговоре с Осторожно Media.
Он считает, что государство справляется со своей социальной ролью в полном объеме, и законодателям следует стимулировать развитие института семьи, а не «узаконивать тунеядство».
«То есть, мы говорим, “ты убежал, мы за тебя заплатим”. Так не работает. Мы наоборот должны стимулировать тех родителей, которые внутренне дошли до этого психологического кризиса, когда не уважают своего ребёнка, бросают его и мать на произвол судьбы, чтобы они этим вопросом занимались», - сказал Хамзаев.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в России количество неплательщиков по кредитам превысило 21 миллион человек. К концу сентября общая сумма долгов граждан страны увеличилась до 2,9 триллиона рублей, а общее число заемщиков составляет 47 миллионов человек.
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