ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке
3 мая 202415:18
ВСУ ударили по пятиэтажному жилому дому в Токмаке, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели.
ВСУ не в первый раз обстреливают Токмак. Ранее стало известно, что число погибших из-за удара ВСУ по городу 12 апреля увеличилось до 16 человек. Губернатор в своем телеграм-канале рассказал, что спасатели подняли еще четыре тела из-под завалов. Еще один человек умер в больнице, пишет телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru