ВСУ нанесли удар по жилому дому в Токмаке

ВСУ ударили по пятиэтажному жилому дому в Токмаке, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели.

ВСУ не в первый раз обстреливают Токмак. Ранее стало известно, что число погибших из-за удара ВСУ по городу 12 апреля увеличилось до 16 человек. Губернатор в своем телеграм-канале рассказал, что спасатели подняли еще четыре тела из-под завалов. Еще один человек умер в больнице, пишет телеграм-канал «Радиоточка НСН».



