Deep Purple представили первую композицию из нового альбома

Легендарная группа Deep Purple выпустила первую песню «Portable Door» из нового альбома «=1». Коллектив презентовал клип и сингл. В представленном видеоролике участники Deep Purple выступили на фоне обложки альбома, релиз которого ожидается 19 июля.

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Музыканты отметили, что видеоряд наглядно иллюстрирует суть коллектива во время совместного выхода на сцену.

Ранее группа «Ночные Снайперы» представила мини-альбом «Live Ulyss 2024».

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ФОТО: Иэн Гиллан
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