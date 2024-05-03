Deep Purple представили первую композицию из нового альбома
3 мая 202415:12
Легендарная группа Deep Purple выпустила первую песню «Portable Door» из нового альбома «=1». Коллектив презентовал клип и сингл. В представленном видеоролике участники Deep Purple выступили на фоне обложки альбома, релиз которого ожидается 19 июля.
Музыканты отметили, что видеоряд наглядно иллюстрирует суть коллектива во время совместного выхода на сцену.
Ранее группа «Ночные Снайперы» представила мини-альбом «Live Ulyss 2024».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru