Группа «Пикник» впервые представила новую песню после теракта в «Крокусе»

По словам музыкантов, композиция была написана около четырех месяцев назад. Она станет частью альбома «Один на один».

Вместе с песней группа представила и новый видеоклип. Помимо участников коллектива в съемках приняла участие танцовщица Тая Савина.

«Мы хотели создать определенное настроение. Наверное, каждый, кто увидит это видео, почувствует его, надеемся», — пояснил лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский.

Ранее группа анонсировала новую дату концерта в Москве. Выступление, которое в марте не состоялось из-за теракта, запланировано на 1 июня. Оно пройдет на площадке Live Arena, передает «Радиоточка НСН».

