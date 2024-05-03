Группа «Пикник» впервые представила новую песню после теракта в «Крокусе»
Группа «Пикник» 3 мая представила песню «Гитары тихие рыданья». Это первый релиз коллектива после теракта в «Крокус Сити Холле».
По словам музыкантов, композиция была написана около четырех месяцев назад. Она станет частью альбома «Один на один».
Вместе с песней группа представила и новый видеоклип. Помимо участников коллектива в съемках приняла участие танцовщица Тая Савина.
«Мы хотели создать определенное настроение. Наверное, каждый, кто увидит это видео, почувствует его, надеемся», — пояснил лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский.
Ранее группа анонсировала новую дату концерта в Москве. Выступление, которое в марте не состоялось из-за теракта, запланировано на 1 июня. Оно пройдет на площадке Live Arena, передает «Радиоточка НСН».
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