«Дальше - жестче»: Депутат Вторыгина пригрозила неплательщикам алиментов
Благодаря публичному реестру злостных должников по алиментам весь регион будет знать, кто задолжал своим детям, заявила НСН депутат Госдумы Елена Вторыгина.
Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в эфире НСН заявила, что создание публичного реестра злостных должников по алиментам в России - лишь начало большой работы с неплательщиками.
Ранее в Минюсте сообщили, что в новый реестр должников по алиментам могут попасть около 144 тысяч россиян: это те, кто привлечен к ответственности за неуплату алиментов или находящиеся в розыске как должники.
«Сейчас такого открытого списка нет, а хотят создать именно публичный реестр. Мы буквально накануне провели совещание по этой теме. Это же было предложение правительства. Мы предлагали, например, создать государственный алиментный фонд, чтобы в случае чего мамы- или папы-одиночки могли оттуда получать алименты, а потом бы государство уже разобралось, как взыскать все просрочки с должников. Сегодня мы этих должников ищем по всей стране: суды прошли, приставы якобы не могут их найти и так далее. Из-за всего этого родитель-одиночка иногда годами не получают положенные алименты. Правительство предлагать предать огласке, в каждом субъекте ввести такие списки, все будут знать своих должников. Конечно же, это неприятно, что весь регион будет знать, что ты должник своим детям. С этой проблемой явно что-то нужно делать, дальше так уже нельзя. Это только начало большой работы, дальше будут более жесткие меры», - сказала собеседница НСН.
Ранее Владимир Путин подписал закон о праве отцов, ухаживающих за детьми в течение трех лет со дня рождения, требовать от матерей алименты, если у тех есть деньги. Отцы и матери имеют в России равные права на воспитание детей и алименты, однако в реальности судебная практика развернута в сторону женщин, сказала в интервью «Радиоточке НСН» адвокат Виктория Данильченко.
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