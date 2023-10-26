«Дальше - жестче»: Депутат Вторыгина пригрозила неплательщикам алиментов

Ранее в Минюсте сообщили, что в новый реестр должников по алиментам могут попасть около 144 тысяч россиян: это те, кто привлечен к ответственности за неуплату алиментов или находящиеся в розыске как должники.



«Сейчас такого открытого списка нет, а хотят создать именно публичный реестр. Мы буквально накануне провели совещание по этой теме. Это же было предложение правительства. Мы предлагали, например, создать государственный алиментный фонд, чтобы в случае чего мамы- или папы-одиночки могли оттуда получать алименты, а потом бы государство уже разобралось, как взыскать все просрочки с должников. Сегодня мы этих должников ищем по всей стране: суды прошли, приставы якобы не могут их найти и так далее. Из-за всего этого родитель-одиночка иногда годами не получают положенные алименты. Правительство предлагать предать огласке, в каждом субъекте ввести такие списки, все будут знать своих должников. Конечно же, это неприятно, что весь регион будет знать, что ты должник своим детям. С этой проблемой явно что-то нужно делать, дальше так уже нельзя. Это только начало большой работы, дальше будут более жесткие меры», - сказала собеседница НСН.

Ранее Владимир Путин подписал закон о праве отцов, ухаживающих за детьми в течение трех лет со дня рождения, требовать от матерей алименты, если у тех есть деньги. Отцы и матери имеют в России равные права на воспитание детей и алименты, однако в реальности судебная практика развернута в сторону женщин, сказала в интервью «Радиоточке НСН» адвокат Виктория Данильченко.

