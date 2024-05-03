«Газпром» сообщил об убытке газового бизнеса за 2023 год в 1,1 триллиона рублей, итоги года представлены в документе на сайте компании.

Так, чистый убыток, относящийся к акционерам, составил 629 миллиардов рублей, что стало первым таким результатом за четверть века. Нефтяной бизнес при этом оказался прибыльным - 765 миллиардов рублей за отчетный период.