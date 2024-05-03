«Газпром» сообщил об убытке газового бизнеса за 2023 год в 1,1 триллиона рублей
«Газпром» сообщил об убытке газового бизнеса за 2023 год в 1,1 триллиона рублей, итоги года представлены в документе на сайте компании.
Так, чистый убыток, относящийся к акционерам, составил 629 миллиардов рублей, что стало первым таким результатом за четверть века. Нефтяной бизнес при этом оказался прибыльным - 765 миллиардов рублей за отчетный период.
Франция в начале этого года стала главным покупателем российского газа среди стран Евросоюза. Страна приобрела у РФ сжиженного природного газа на 322,3 млн евро — на 10% больше, чем месяцем ранее.
В декабре прошлого года лидером по импорту газа из РФ среди европейских стран была Венгрия, которая приобретает трубопроводное топливо.
При этом в ближайшие два года Китай обгонит Европу по закупкам российского трубопроводного газа, заявил ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru