Госдума приняла в первом чтении законопроект о реестре должников по алиментам

Согласно документу, в список будут вносить информацию о гражданах, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей.



Отмечается, что реестр станет частью банка данных ФССП РФ, в него также будут попадать лица, объявленные судебным приставом в розыск за неуплату алиментов.

Исключение из реестра будет осуществляться только после полного погашения задолженности.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил всех злостных неплательщиков по алиментам отправить в штурмовые отряды на специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

