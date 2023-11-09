Госдума приняла в первом чтении законопроект о реестре должников по алиментам

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предполагающий создание в России реестра должников по алиментам, сообщает ТАСС.

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Согласно документу, в список будут вносить информацию о гражданах, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей.

Отмечается, что реестр станет частью банка данных ФССП РФ, в него также будут попадать лица, объявленные судебным приставом в розыск за неуплату алиментов.

Исключение из реестра будет осуществляться только после полного погашения задолженности.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил всех злостных неплательщиков по алиментам отправить в штурмовые отряды на специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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