Госдума приняла в первом чтении законопроект о реестре должников по алиментам
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предполагающий создание в России реестра должников по алиментам, сообщает ТАСС.
Согласно документу, в список будут вносить информацию о гражданах, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей.
Отмечается, что реестр станет частью банка данных ФССП РФ, в него также будут попадать лица, объявленные судебным приставом в розыск за неуплату алиментов.
Исключение из реестра будет осуществляться только после полного погашения задолженности.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил всех злостных неплательщиков по алиментам отправить в штурмовые отряды на специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru