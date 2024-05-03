Путин: Попытки нагнетать ситуацию вокруг мигрантов будут пресекаться

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что «попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов» будут пресекаться, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств пришли к выводу, что совместными усилиями подобные попытки не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран.

МИД Таджикистана направил ноту российскому послу

Граждане Таджикистана сталкиваются с многочисленными отказами во въезде в Россию, сообщило Министерство иностранных дел республики. До этого СМИ писали об отъезде таджиков из России на фоне массовых проверок после теракта в «Крокусе».

При этом эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил «Радиоточке НСН», что никаких жалоб от граждан Таджикистана из-за проблем на въезде в Россию не поступало, массового отъезда из РФ также не наблюдается.

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ФОТО: ТАСС
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