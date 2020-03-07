«Альфа-банк» объяснил причины блокировки банковских карт
Массовая блокировка карт клиентов «Альфа-банк» началась в целях безопасности и сохранности средств вкладчиков, сообщает Газета.ru.
Данные карт могли быть скомпрометированы, пояснили РБК в пресс-службе банка «Альфа-банка».
«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены», — заявили в банке.
Напомним, на внезапную блокировку пожаловались в клиенты «Альфа-банка». Люди писали в Сети, что карты оказались заблокированы без всяких причин, сообщили ранее «Ведомости». Жалобы начались с 7:00 (мск) в субботу, 7 марта.
Отмечается, что «Альфа-банк» приступил к перевыпуску карт, которые будут готовы в течение одного-двух дней.
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