«Альфа-банк» объяснил причины блокировки банковских карт

Напомним, на внезапную блокировку пожаловались в клиенты «Альфа-банка». Люди писали в Сети, что карты оказались заблокированы без всяких причин, сообщили ранее «Ведомости». Жалобы начались с 7:00 (мск) в субботу, 7 марта.

Отмечается, что «Альфа-банк» приступил к перевыпуску карт, которые будут готовы в течение одного-двух дней.

Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире НСН рассказала, как обезопасить собственные сбережения от кибер-преступников. Эксперт предложила оптимальный способ защиты денег – хранить их на отдельных счетах.

