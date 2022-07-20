Якубович назвал ошибкой закрытие «Вечернего Урганта»

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал ошибкой снятие с эфира шоу «Вечерний Ургант» и отказ Первого канала от развлекательного контента.

«Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы. И не всегда такие серьезные и направленные патриотически», - сказал Якубович в эфире одной из программ на YouTube-канале телеканала RTVI.

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По его словам, «отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива».

В начале марта телеведущий Иван Ургант уехал из России. Изначально он объяснял свой отъезд отпуском. В мае появилась информация о закрытии шоу «Вечерний Ургант», при этом на Первом канале назвали ее «собачьей чушью».

Между тем, последний выпуск «Вечернего Урганта» вышел в эфир 21 февраля.

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ТЕГИ:ТелевидениеИван УргантЛеонид Якубович
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