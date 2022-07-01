Бастрыкин предложил ограничить насилие, жестокость и реалити-шоу на ТВ

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме он отметил, что следует ограничить показ насилия и жестокости на общедоступных федеральных ТВ-каналах и исключить из эфира различные реалити-шоу.

«Необходимо ввести ограничения... на демонстрацию сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо запретить показ на российском телевидении передач украинской компании «Студия «Квартал-95», совладельцем которой был президент Украины Владимир Зеленский, в том числе сериала «Сваты».

