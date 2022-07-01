Бастрыкин предложил ограничить насилие, жестокость и реалити-шоу на ТВ
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что необходимо оградить несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию, сообщает РИА Новости.
Выступая на Петербургском международном юридическом форуме он отметил, что следует ограничить показ насилия и жестокости на общедоступных федеральных ТВ-каналах и исключить из эфира различные реалити-шоу.
«Необходимо ввести ограничения... на демонстрацию сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение», — подчеркнул глава ведомства.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо запретить показ на российском телевидении передач украинской компании «Студия «Квартал-95», совладельцем которой был президент Украины Владимир Зеленский, в том числе сериала «Сваты».
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