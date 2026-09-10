Глава РЕК объяснил разницу между добротой и справедливостью
Мы должны помогать другим не потому, что нам так хочется или у нас хорошее настроение, а потому, что это справедливо, сказал Александр Генцис.
Благотворительность — это не просто отдельные добрые дела, а важная часть общественной жизни, способная менять реальность там, где она нужнее всего, заявил президент Российского еврейского конгресса Александр Генцис.
Организация 10 сентября отмечает 30-летие и проводит юбилейный благотворительный прием в театре «Мастерская Петра Фоменко». На мероприятии присутствуют около 500 гостей, среди них актер и телеведущий Леонид Каневский, актриса Клара Новикова, кинорежиссер и сценарист Павел Лунгин, кинорежиссер Сергей Урсуляк, театральный режиссер Алексей Франдетти, композитор Даниил Крамер и другие. Генцис отметил, что РЕК на протяжении многих лет выстраивает систему поддержки, которая охватывает десятки городов и помогает людям.
«Мы хотим, чтобы наша деятельность не просто продолжалась, а усиливалась, укрупнялась, доходила до каждого уголка нашей необъятной родины. У нас очень большая, замечательная страна. Нам нужно, чтобы здесь люди жили в мире, согласии и помогали друг другу. Мы видим миссию РЕК в том, чтобы быть проводником благотворительности. Цдака с иврита — не доброта, не помощь, а справедливость. Это слово меняет всё. Мы должны помогать другим не потому, что нам так хочется или у нас хорошее настроение, а потому, что это справедливо. Потому что мы хотим, чтобы нам помогали тогда, когда нам это будет нужно. Давайте делать этот круг добра вместе», — приводит слова Генциса спецкор НСН.
По его словам, РЕК удалось стать организацией, на которую люди полагаются даже в самых тяжёлых ситуациях.
«Самое главное, что нам удалось создать институцию, которой доверяют сотни, тысячи и десятки тысяч людей. Мы работаем в десятках городов нашей страны. Там, куда приходит РЕК, люди знают: обязательно придёт помощь, как бы тяжело ни было; придут культура, образование, инновационные решения, чтобы жить дальше. Мы гордимся именно этим. Заниматься благотворительностью — престижно. Люди обсуждают, как они съездили отдохнуть, как сходили в какое‑то заведение, но, к сожалению, очень мало людей сейчас обсуждают, как они кому‑то помогли. Благотворительность — неотъемлемая часть жизни любого человека, вне зависимости от его дохода. Это не дело миллионеров, это дело каждого человека», — указал Генцис.
В рамках приема состоится вручение премии Global Influence Award. Ее присуждает за вклад в науку, культуру и общественную жизнь. Имена лауреатов этого года назовут на церемонии. Награждение будет частью спектакля, который подготовили режиссер Алексей Агранович и сценарист Алексей Беляков.
«В этом году лауреаты были выбраны голосованием попечительского совета. У нас большой совет. На голосование было выставлено 22 кандидатуры. Наибольшее количество голосов получили те лауреаты, которые сегодня будут здесь награждены», — добавил Генцис.
Собранные в рамках благотворительного мероприятия средства будут переданы на образовательные программы, включая развитие еврейской школы полного цикла «Маалит».
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