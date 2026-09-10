Глава РЕК объяснил разницу между добротой и справедливостью

По его словам, РЕК удалось стать организацией, на которую люди полагаются даже в самых тяжёлых ситуациях.

«Самое главное, что нам удалось создать институцию, которой доверяют сотни, тысячи и десятки тысяч людей. Мы работаем в десятках городов нашей страны. Там, куда приходит РЕК, люди знают: обязательно придёт помощь, как бы тяжело ни было; придут культура, образование, инновационные решения, чтобы жить дальше. Мы гордимся именно этим. Заниматься благотворительностью — престижно. Люди обсуждают, как они съездили отдохнуть, как сходили в какое‑то заведение, но, к сожалению, очень мало людей сейчас обсуждают, как они кому‑то помогли. Благотворительность — неотъемлемая часть жизни любого человека, вне зависимости от его дохода. Это не дело миллионеров, это дело каждого человека», — указал Генцис.



В рамках приема состоится вручение премии Global Influence Award. Ее присуждает за вклад в науку, культуру и общественную жизнь. Имена лауреатов этого года назовут на церемонии. Награждение будет частью спектакля, который подготовили режиссер Алексей Агранович и сценарист Алексей Беляков.

«В этом году лауреаты были выбраны голосованием попечительского совета. У нас большой совет. На голосование было выставлено 22 кандидатуры. Наибольшее количество голосов получили те лауреаты, которые сегодня будут здесь награждены», — добавил Генцис.

Собранные в рамках благотворительного мероприятия средства будут переданы на образовательные программы, включая развитие еврейской школы полного цикла «Маалит».

