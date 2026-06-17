Московская Хоральная синагога объявила программу к 120-летию

Московская Хоральная синагога, которой исполнилось 120 лет, проведет ночную экскурсию и шахматный турнир.

Первенство школ по быстрым шахматам и еврейских общин «Шалом, шахматы!» пройдет в Подкупольном зале синагоги.

«Шахматы – традиционно еврейский вид спорта. Мы будем рады приветствовать на турнире и детей, и взрослых, и начинающих любителей, и международных мастеров. “Шалом, шахматы!” станет встречей тех, кто любит шахматы, ценит семейную атмосферу, и хотел бы приобрести новых друзей», — заявил председатель оргкомитета турнира Эфраим Боер.

Турнир пройдет по швейцарской системе в семь туров, с обсчетом рейтинга Федерации шахмат России. Рапид Алеф объединит детей с 5 до 7 лет, рапид Бет — детей с 8 до 10 лет, рапид Гимель — с 11 до 13 лет, а рапид Далет — взрослых с 14 лет. Участникам предоставят кошерное питание. Турнир состоится 21 июня.

Ночная экскурсия пройдет в ночь с 18 на 19 июля, мероприятие будет длиться с полуночи до трех часов ночи.

По словам директора по стратегическим коммуникациям Московской Хоральной синагоги Дмитрия Дригайло, посетители смогут увидеть четыре локации внутри синагоги.



«Мы поговорим об истории синагоги и ее людях, узнаем, что происходит здесь каждый день и зачем нужен сидур, разберемся в особенностях еврейской традиции и устройстве синагоги, а также прикоснемся к истории еврейской Москвы и узнаем, что такое эрув», — добавил он.

После экскурсии гостям предложат кофе, чай и кошерные баранки.

