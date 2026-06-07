Возможности вместо границ: Как помогает детям фонд «Дорога жизни»
Сегодня фонд «Дорога жизни» работает в 50 российских регионах, помогая детям с ограничениями по здоровью обрести семью, сказала НСН Анна Котельникова.
Фестиваль «Музыка жизни» — семейное мероприятие, где каждый гость может увидеть, что ограничения по здоровью — не повод отказываться от привычных радостей, это демонстрируют подопечные фонда «Дорога жизни». Об этом спецкору НСН заявила директор фонда Анна Котельникова.
Благотворительный фестиваль «Музыка жизни», посвященный Международному Дню защиты детей, проходит 7 июня на площадке у Останкинской телебашни. Помимо благотворительного фонда «Дорога жизни», в поддержке фестиваля участвуют НАШЕ Радио и Останкинская телебашня. По словам Котельниковой, фонд «Дорога жизни» сегодня помогает маленьким жителям 50 российских регионов.
«Фестиваль приурочен не только к Международному Дню защиты детей, но и к 10-летию фонда “Дорога жизни”, которое мы будем отмечать в ноябре. Все эти годы мы помогаем детям, которые пока еще живут в детских домах по всей России, сегодня фонд присутствует в 50 российских регионах. Наши медики выезжают в самые дальние уголки страны, чтобы помочь ребенку, у которого с рождения есть какой-то диагноз, не застрять в системе, в детском доме, мы делаем все возможное, чтобы его увидела будущая семья. Кроме того, мы помогаем детям, которые по каким-либо причинам остаются в больнице одни: например, родители попали в автокатастрофу, и у них нет возможности находиться рядом, они сами в реанимации. Мы даем таким детям круглосуточное сопровождение. Мы приближаем тех детей, у которых есть какие-то сложности по здоровью с самого рождения, к семье, к дому. Каким бы ребенок из детского дома ни был прекрасным, ему все равно нужна семья», — сказала Котельникова.
Собеседница НСН также объяснила, почему организаторы фестиваля «Музыка жизни» выбрали именно семейный формат мероприятия.
«Это семейный фестиваль, его задача в том, чтобы каждый нашел себе дело по душе, чтобы люди, которые пришли помочь нашим детям, видели в первую очередь не их ограничения, а их возможности, их потенциал, видели, что эти дети тоже могут заниматься спортом, играть в настольные игры, танцевать, петь. Это история про то, что музыка и активности объединяют. Поэтому фестиваль — это очень теплое пространство для поддержки и помощи. Я сама многодетная мама, у меня четверо детей, мы с ними прошли практически по всем активностям, побывали на мастер-классах, посмотрели, как работает фокусник, дети, конечно, заворожены. Безусловно, будут дискотеки, спортивные активности, вся эта история очень интересна детям. Мне, конечно, хочется пойти в зону релакса и немножко отдохнуть, но я понимаю, что подопечные дети, несмотря на то, что находятся в инвалидных колясках, все равно тусуются вместе с обычными семьями, и это очень круто», — добавила директор фонда.
В заключение Котельникова рассказала, как гости фестиваля могут помочь фонду.
«Все активности организованы таким образом, что рядом есть QR-код, по которому можно перевести любую комфортную сумму, которая может поддержать нашу деятельность. Предполагается, что будет более 5000 человек, фестиваль достаточно масштабный. Когда мы делали анонс на НАШЕм Радио, буквально за полчаса улетели первые 1500 билетов. Мы не надеялись на такую активность, но, как показала практика, добро и музыка объединяют», — подытожила она.
Среди участников фестиваля — Вадим Самойлов и группа «Агата Кристи», Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов и группа «АнимациЯ», «Капитан Макс», SADLESS, «Дела Поважнее», CASUAL.
Ранее участник фестиваля, основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, заявил, что жизнь — не всегда радостная и светлая вещь, в ней множество трудностей, и сегодня особенно важно протянуть руку помощи тем, кому сложнее. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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