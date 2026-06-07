Фестиваль «Музыка жизни» — семейное мероприятие, где каждый гость может увидеть, что ограничения по здоровью — не повод отказываться от привычных радостей, это демонстрируют подопечные фонда «Дорога жизни». Об этом спецкору НСН заявила директор фонда Анна Котельникова.

Благотворительный фестиваль «Музыка жизни», посвященный Международному Дню защиты детей, проходит 7 июня на площадке у Останкинской телебашни. Помимо благотворительного фонда «Дорога жизни», в поддержке фестиваля участвуют НАШЕ Радио и Останкинская телебашня. По словам Котельниковой, фонд «Дорога жизни» сегодня помогает маленьким жителям 50 российских регионов.

«Фестиваль приурочен не только к Международному Дню защиты детей, но и к 10-летию фонда “Дорога жизни”, которое мы будем отмечать в ноябре. Все эти годы мы помогаем детям, которые пока еще живут в детских домах по всей России, сегодня фонд присутствует в 50 российских регионах. Наши медики выезжают в самые дальние уголки страны, чтобы помочь ребенку, у которого с рождения есть какой-то диагноз, не застрять в системе, в детском доме, мы делаем все возможное, чтобы его увидела будущая семья. Кроме того, мы помогаем детям, которые по каким-либо причинам остаются в больнице одни: например, родители попали в автокатастрофу, и у них нет возможности находиться рядом, они сами в реанимации. Мы даем таким детям круглосуточное сопровождение. Мы приближаем тех детей, у которых есть какие-то сложности по здоровью с самого рождения, к семье, к дому. Каким бы ребенок из детского дома ни был прекрасным, ему все равно нужна семья», — сказала Котельникова.