Российский еврейский конгресс отметит 30-летие благотворительным приемом
Российский еврейский конгресс (РЕК) 10 сентября отметит свое 30-летие. Организация проведет юбилейный благотворительный прием в московском театре «Мастерская Петра Фоменко».
Мероприятие соберет около 500 гостей, среди которых будут государственные и общественные деятели, раввины, дипломаты, деятели культуры и науки, представители делового сообщества и меценаты, а также руководители еврейских общин и организаций.
Среди гостей ожидаются актер и телеведущий Леонид Каневский, актриса Клара Новикова, кинорежиссер и сценарист Павел Лунгин, кинорежиссер Сергей Урсуляк, театральный режиссер Алексей Франдетти, композитор Даниил Крамер и другие деятели.
В рамках приема состоится вручение премии Global Influence Award. Ее присуждает за вклад в науку, культуру и общественную жизнь. Имена лауреатов этого года назовут на церемонии. Награждение будет частью спектакля, который подготовили режиссер Алексей Агранович и сценарист Алексей Беляков. Зрителям расскажут о создании первого Zoom и о том, как дожить до 120 лет. В постановке участвует актриса Евгения Симонова.
Собранные в рамках благотворительного мероприятия средства будут переданы на образовательные программы, включая развитие еврейской школы полного цикла «Маалит».
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