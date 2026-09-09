Российский еврейский конгресс отметит 30-летие благотворительным приемом

Российский еврейский конгресс (РЕК) 10 сентября отметит свое 30-летие. Организация проведет юбилейный благотворительный прием в московском театре «Мастерская Петра Фоменко».

Мероприятие соберет около 500 гостей, среди которых будут государственные и общественные деятели, раввины, дипломаты, деятели культуры и науки, представители делового сообщества и меценаты, а также руководители еврейских общин и организаций.

Среди гостей ожидаются актер и телеведущий Леонид Каневский, актриса Клара Новикова, кинорежиссер и сценарист Павел Лунгин, кинорежиссер Сергей Урсуляк, театральный режиссер Алексей Франдетти, композитор Даниил Крамер и другие деятели.

В рамках приема состоится вручение премии Global Influence Award. Ее присуждает за вклад в науку, культуру и общественную жизнь. Имена лауреатов этого года назовут на церемонии. Награждение будет частью спектакля, который подготовили режиссер Алексей Агранович и сценарист Алексей Беляков. Зрителям расскажут о создании первого Zoom и о том, как дожить до 120 лет. В постановке участвует актриса Евгения Симонова.

Собранные в рамках благотворительного мероприятия средства будут переданы на образовательные программы, включая развитие еврейской школы полного цикла «Маалит».

