СМИ: Актёра Устинова освободили из-под ареста

Мосгорсуд изменил меру пресечения актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю правоохранительных органов, сообщает «Новая газета». Артиста отпустили под подписку о невыезде.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила изменить меру пресечения артисту на не связанную с лишением свободы. Теперь, согласно решению суда, Устинов будет под подпиской о невыезде до момента обжалования приговора.

Позднее «Новая газета» удалила сообщение об освобождении Устинова, уточнив, что заседание суда продолжается. Судья удалилась в совещательную комнату.