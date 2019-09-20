СМИ: Актёра Устинова освободили из-под ареста
Мосгорсуд изменил меру пресечения актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю правоохранительных органов, сообщает «Новая газета». Артиста отпустили под подписку о невыезде.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила изменить меру пресечения артисту на не связанную с лишением свободы. Теперь, согласно решению суда, Устинов будет под подпиской о невыезде до момента обжалования приговора.
Позднее «Новая газета» удалила сообщение об освобождении Устинова, уточнив, что заседание суда продолжается. Судья удалилась в совещательную комнату.
Напомним, Тверской суд Москвы приговорил актёра Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, посчитав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. По версии следствия, актёр вывихнул плечо сотруднику ОМОН во время задержания. Однако общественность выступила в защиту 24-летнего актёра. Поводом для массовой поддержки стала распространённая в сети видеозапись, на которой можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов высказался о приговоре актёру. Он заявил, что дал бы артисту год условно, в то время как его срок, а именно три с половиной года, отписал бы дополнительно блогеру Владиславу Синице, признанному виновным в возбуждении ненависти по отношению к детям силовиков. Подробнее о приговоре Устинову и перспективах его дела читайте в материале НСН.
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