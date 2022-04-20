Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Мариуполе

По её словам, мариупольцы «очень ждут это мероприятие».

«Бессмертный полк», я считаю, самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году на 9 мая», - заключила Калачева.

Ранее сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров заявил, что в 2022 году акция «Бессмертный полк» пройдёт в традиционном офлайн-формате.



