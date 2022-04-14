«Бессмертный полк» в 2022 году пройдет в очном формате

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — цитирует его РИА Новости.

В 2021 году очное шествие отменили из-за ситуации с коронавирусом, отмечалось, что «Бессмертный полк» в очном формате состоится не ранее 2022 года, напоминает «Свободная пресса».

