«Бессмертный полк» в 2022 году пройдет в очном формате

Акция «Бессмертный полк» в текущем году пройдет в традиционном офлайн-формате. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

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«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — цитирует его РИА Новости.

В 2021 году очное шествие отменили из-за ситуации с коронавирусом, отмечалось, что «Бессмертный полк» в очном формате состоится не ранее 2022 года, напоминает «Свободная пресса».

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ТЕГИ:День ПобедыБессмертный Полк
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