Песков ответил на вопрос об участии Путина в акции «Бессмертный полк»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ещё преждевременно обсуждать участие Владимира Путина в акции «Бессмертный полк» в 2022 году, сообщает ТАСС.

В Госдуме не исключили очное проведение акции «Бессмертный полк»

«Пока рано об этом говорить», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что не знает, примут ли участие в Параде Победы в Москве 9 мая военные ДНР и ЛНР, а также участники спецоперации ВС РФ на Украине. По его словам, состав участников определяет Минобороны РФ, следует дождаться информации от ведомства.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:День ПобедыВладимир ПутинДмитрий ПесковБессмертный Полк
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