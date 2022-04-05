Песков ответил на вопрос об участии Путина в акции «Бессмертный полк»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ещё преждевременно обсуждать участие Владимира Путина в акции «Бессмертный полк» в 2022 году, сообщает ТАСС.
«Пока рано об этом говорить», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее Песков заявил, что не знает, примут ли участие в Параде Победы в Москве 9 мая военные ДНР и ЛНР, а также участники спецоперации ВС РФ на Украине. По его словам, состав участников определяет Минобороны РФ, следует дождаться информации от ведомства.
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