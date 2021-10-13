Актриса Мария Миронова раскритиковала молодежь, которой «чего-то не хватает»

Российская актриса Мария Миронова рассказала, что нынешняя молодежь избалована обилием мест в Москве, передает «Москвич Mag». Артистка поражается мировоззрению современных молодых людей, живущих в столице: «Им чего-то не хватает».

Актриса считает, что современное поколение не осознает, какой была жизнь в прежнюю эпоху. Развитая инфраструктура, по словам Мироновой, стала для молодых людей чем-то обыденным. Мне иногда хочется сказать «ребята, вы не знаете, как это «мало» и что такое «не хватает»?

Миронова вспомнила, что во времена ее молодости появление сетевых супермаркетов и ресторанов в столице было знаковым событием.

«Я еще застала момент перерождения в изобилие, когда вообще ничего нет, кроме гастрономов с сосисками и докторской колбасой» - отметила она.