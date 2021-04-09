«Духовные карлики». Гай Германика против бесплатной «вышки» для творческих профессий

Режиссер добавила, что в России актерская школа уже давно не считается сильной.

«В Америке все играют по системе Станиславского, весь Голливуд круто это делает. У нас по той же системе только ерунду какую-то играют. Что-то случилось с актерской школой. Артисты почему-то очень плохо стали играть, халтура какая-то. Они просто ничего не умеют! Возьмите самый плохой американский фильм, там актер будет играть лучше, чем наши топовые звезды. Я хочу сама разгадать, почему у нас все через одно место?» - задалась вопросом Гай Германика.

По ее словам, в искусстве главное – уметь страдать. «Современные постановщики же не страдают, они не умеют это делать. Они другого поколения», - посетовала режиссер.

Гай Германика добавила, что абсолютно не боится конкуренции в российском кино. Она считает, что у отечественного кинематографа нет перспектив.

«Мне вообще все равно. Я за границу уеду, там снимать. Здесь мне уже не интересно, потому что очень много появилось середняка всякого. Вот он очень востребован, им восхищаются. Никто нормальный не будет в России оставаться, потому что здесь они не нужны. Новые режиссеры все за границу уезжают: Балагов, Найшуллер. Я сейчас снимаю для американской платформы. Звягинцев там тоже что-то делает наверняка», - заключила она.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН назвал причины снижения интереса к высшему образованию.

