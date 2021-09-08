Ленивая молодежь. Социолог не поверил прогнозам о высокой явке на выборах
По мнению ученого, на выборы традиционно придут зависимые от государства категории населения.
Почти 70% россиян заявили, что намерены голосовать во время сентябрьских выборов в Госдуму, сообщает ВЦИОМ. Научный руководитель «Левада-центра» (признан организацией, выполняющей функции иностранного агента в России), социолог Лев Гудков в комментарии НСН предположил, что данные ВЦИОМ завышены.
«На мой взгляд, явка очень сильно завышена. Меньше всего готова прийти на выборы молодежь, пенсионеры – самая мобилизованная категория населения, по инерции они придут. Государственно-зависимые категории населения могут прийти на выборы, на них оказывается давление, сильнее контроль административный. А те, кто недоволен, скорее не будут участвовать, потому что не верят в честность выборов. Распространено мнение, что выборы будут с фальсификациями, и от их исхода ничего не будет зависеть. Интересы повседневной жизни, проблемы большей части населения никак не связаны с результатом выборов. Интерес очень слабый, один из самых слабых за все время наблюдений. Неоткуда ждать высокой явки», - рассказал социолог.
Ученый также отметил, при каких условиях можно ожидать повышенный интерес к избирательному процессу.
«Высокая явка бывает, когда происходят конфликты, явное столкновение мнений, интересов. Тогда мобилизуются все группы. А тут очень большая часть не готова прийти на выборы. Определяющими могут стать бюджетники и пенсионеры, зависимые от государства группы. Не следует ожидать изменений, что партийный состав обновится. Явно, что популярность "Единой России" снижается, недовольство растет, и растут шансы "зюгановцев". Люди, не желая голосовать за партию власти, присоединяются к коммунистам, потому что другие оппозиционные партии не зарегистрированы или не имеют шансов. Поэтому растет поддержка коммунистов. Не всех, а именно КПРФ под руководством Зюганова», - резюмировал исследователь.
Голосование в школах на фоне трехдневных выборах в Госдуму навредит как школьникам, так и учителям, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.
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