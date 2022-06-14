Еврокомиссия закупит для стран ЕС вакцины от обезьяньей оспы
Еврокомиссия приобретет около 110 тысяч вакцин от обезьяньей оспы для стран Евросоюза. Об этом сообщила перед советом министров ЕС по здравоохранению в Люксембурге еврокомиссар Стелла Кириакидес.
«Сегодня я подпишу соглашение о закупке 110 тысяч вакцин против обезьяньей оспы, чтобы государства-члены были обеспечены ими, а первые поставки начнутся в конце июня», — цитирует еврокомиссара РИА Новости.
Кириакидес отметила, что сегодня в ЕС зарегистрировано около 900, в мире — 1400 случаев заражения оспой обезьян.
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