Еврокомиссия закупит для стран ЕС вакцины от обезьяньей оспы

Еврокомиссия приобретет около 110 тысяч вакцин от обезьяньей оспы для стран Евросоюза. Об этом сообщила перед советом министров ЕС по здравоохранению в Люксембурге еврокомиссар Стелла Кириакидес.

Эксперт заявил, что дети переносят оспу обезьян хуже взрослых

«Сегодня я подпишу соглашение о закупке 110 тысяч вакцин против обезьяньей оспы, чтобы государства-члены были обеспечены ими, а первые поставки начнутся в конце июня», — цитирует еврокомиссара РИА Новости.

Кириакидес отметила, что сегодня в ЕС зарегистрировано около 900, в мире — 1400 случаев заражения оспой обезьян.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаЗаболеваниеЕвросоюзЕврокомиссия
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