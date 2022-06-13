В Венесуэле выявлен первый случай заражения оспой обезьян
13 июня 202205:02
Венесуэла сообщила о первом случае заражения оспой обезьян, следует из сообщения Минздрава страны.
Заболевание выявили у человека, прибывшего из Мадрида. Он общался с двумя зараженными в Барселоне.
Заболевший изолирован, взятые анализы показали положительный результат. В настоящее время его состояние стабильно.
Напомним, дети могут переносить оспу обезьян тяжелее из-за более слабого иммунитета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 403 / сут.
Умерли
380 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 480 / сут.
- Названы полезные свойства ананаса
- В Венесуэле выявлен первый случай заражения оспой обезьян
- Рогозин сообщил, что российский космонавт задержится на МКС
- Вильфанд: в регионах Сибири ожидается жара до 35 градусов
- Политолог: Польша «готовится» к вероятной войне с Россией
- СМИ: Байден намерен в середине июля посетит Саудовскую Аравию
- Опубликованы снимки главных природных достопримечательностей РФ из космоса
- Украина обстреляла Донецк «Градом»
- Космонавт на МКС получил в подарок никель и сгущенку
- Столтенберг: Не исключено, что Киеву придется пойти на территориальные уступки
12 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru