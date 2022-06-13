В Венесуэле выявлен первый случай заражения оспой обезьян

Венесуэла сообщила о первом случае заражения оспой обезьян, следует из сообщения Минздрава страны.

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Заболевание выявили у человека, прибывшего из Мадрида. Он общался с двумя зараженными в Барселоне.

Заболевший изолирован, взятые анализы показали положительный результат. В настоящее время его состояние стабильно.

Напомним, дети могут переносить оспу обезьян тяжелее из-за более слабого иммунитета.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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