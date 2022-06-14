«Контроль или самоизоляция?» Вирусолог предрек распространение обезьяньей оспы в России летом
Вирус слишком быстро «расползается» по миру и может быть рукотворным, заявил в эфире НСН Александр Чепурнов.
Обезьянья оспа может проникнуть в Россию уже этим летом, в таком случае будет усилен эпидемиологический контроль за заболевшими, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что московские медики начали обучение по диагностике и выявлению оспы обезьян. Также вирусу уже присвоили код по международной классификации болезней.
«Судя по тому, как расползается обезьянья оспа, риски того, что она проникнет в Россию летом, есть. На первом этапе были очевидны две вещи: либо это осознанный напряг общественного мнения, либо за этим стоит какое-то человеческое участие в изменении свойств вируса. Раньше он никак не был запримечен в том, чтобы активно переходил от человека к человеку. Дополнительные сомнения вызывались тем, что вирус появился сразу в нескольких местах на нескольких континентах. То, что он расползается – тем более вызывает подозрения. Такое развитие ситуации вызывает напряжение», - сказал Чепурнов.
По его словам, в случае проникновения обезьяньей оспы в Россию будет усилен эпидемиологический режим.
«Будет усиление эпидемиологического режима с точки зрения внимательности людей и контроля за заболевшими. Все-таки болезнь не такая резкая и быстрая, как коронавирус. Эпидемиологический режим будет достаточно простой. Врачи будут насторожены и это все будет отслеживаться. Не думаю, что будет какое-то колоссальное распространение, но неприятности оспа доставит. Вообще, сама по себе оспа оставляет неприятные последствия», - указал Чепурнов.
Также вирусолог рассказал об основных симптомах оспы обезьян. По его словам, болезнь вызывает изъязвления на теле, которые долго заживают.
«Течение болезни достаточно длительное. Это изъязвления, которые достаточно долго заживают. Сам по себе инфекционный процесс достаточно растянут. Ни в каких особых осложнениях вирус раньше замечен не был, впрочем, по нему и медико-эпидемиологических данных достаточно мало. Последствий, как у постковида, там явно не будет. Самоизоляция также не должна потребоваться. Вирус достаточно заразный, но он все-таки требует длительных контактов. А вопрос о вакцинации встанет в том случае, если будет широкое распространение», - резюмировал Чепурнов.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 780 случаев оспы обезьян среди людей. Заражения были выявлены в 27 неэндемичных странах, то есть тех, для которых эта болезнь не характерна.
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