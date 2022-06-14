«Контроль или самоизоляция?» Вирусолог предрек распространение обезьяньей оспы в России летом

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что московские медики начали обучение по диагностике и выявлению оспы обезьян. Также вирусу уже присвоили код по международной классификации болезней.

«Судя по тому, как расползается обезьянья оспа, риски того, что она проникнет в Россию летом, есть. На первом этапе были очевидны две вещи: либо это осознанный напряг общественного мнения, либо за этим стоит какое-то человеческое участие в изменении свойств вируса. Раньше он никак не был запримечен в том, чтобы активно переходил от человека к человеку. Дополнительные сомнения вызывались тем, что вирус появился сразу в нескольких местах на нескольких континентах. То, что он расползается – тем более вызывает подозрения. Такое развитие ситуации вызывает напряжение», - сказал Чепурнов.

По его словам, в случае проникновения обезьяньей оспы в Россию будет усилен эпидемиологический режим.

«Будет усиление эпидемиологического режима с точки зрения внимательности людей и контроля за заболевшими. Все-таки болезнь не такая резкая и быстрая, как коронавирус. Эпидемиологический режим будет достаточно простой. Врачи будут насторожены и это все будет отслеживаться. Не думаю, что будет какое-то колоссальное распространение, но неприятности оспа доставит. Вообще, сама по себе оспа оставляет неприятные последствия», - указал Чепурнов.