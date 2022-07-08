«Актив для роста?» В Госдуме сомневаются, что россияне захотят добровольно связываться с НПФ

Ярослав Нилов сказал в эфире НСН, что граждане опасаются НПФ, а Наталья Починок объяснила, что пенсионные накопления могут быть активом для роста государства.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опроверг информацию СМИ о необходимости граждан вкладывать деньги на 10 лет в негосударственные пенсионные фонды.

Ранее «Известия» сообщили, что властями обсуждается механизм, согласно которому в рамках новой пенсионной реформы россиянам придется вложить свои средства в НПФ минимум на 10 лет, чтобы получить налоговый вычет и софинансирования от государства.

«Половинчатая мера»: Делягин назвал незначительным эффект от объединения ПФР с ФСС
«Никаких законодательных решений принято не было, а обсуждения, которые идут уже несколько лет, периодически содержат то одно предложение, то другое, то третье. В рамках негосударственного пенсионного страхования формировать добровольную пенсию при том отношении и опасениях, которые существуют у граждан, будет крайне сложно», - сказал Нилов.

Со своей стороны, председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, председатель Общественного совета при Пенсионном фонде РФ Наталья Починок объяснила «Радиоточке НСН», в чем польза такого механизма.

«За рубежом в развитых странах данные пенсионные накопления являются не только источником накопления достойной пенсии, но и активом для экономического роста государства и важным инвестиционным источником. Вероятно, правительство хочет создать инструменты долгосрочного финансирования, ограничивая периодом более 10 лет необходимый срок для получения налогового вычета у гражданина», - сказала Починок.

По ее мнению, в итоге может получиться «зеркальный» продукт по отношению к предложениям страховых компаний.

Депутат Госдумы Бессараб: Накопительную часть пенсии жизненно необходимо разморозить

«С другой стороны, этот срок ограничит интерес краткосрочных операций, которые не связаны с реальной целью накопить на пенсию, и будет "зеркальным" к продукту страховых компаний по накопительному страхованию жизни», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

При этом Починок подтвердила, что сегодня доверие россиян к негосударственному пенсионном страхованию невелико.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб говорила НСН, что «реанимировать накопительный компонент пенсии уже жизненно необходимо».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГосдумаНакопительная Часть ПенсииПенсии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры