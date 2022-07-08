«Актив для роста?» В Госдуме сомневаются, что россияне захотят добровольно связываться с НПФ

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опроверг информацию СМИ о необходимости граждан вкладывать деньги на 10 лет в негосударственные пенсионные фонды.

Ранее «Известия» сообщили, что властями обсуждается механизм, согласно которому в рамках новой пенсионной реформы россиянам придется вложить свои средства в НПФ минимум на 10 лет, чтобы получить налоговый вычет и софинансирования от государства.