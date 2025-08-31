МВД: Наибольшее число нарушителей ПДД зафиксировали в Москве и Дагестане

В России в 2024 году наибольшее число автомобилистов, нарушивших правила дорожного движения (ПДД), было зафиксировано в столице, в Подмосковье и в Республике Дагестан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику МВД РФ.

Новые штрафы для водителей объяснили совершенствованием нейросетей

Отмечается, что в прошлом году в Москве свыше 1,16 млн водителей нарушили ПДД, в Подмосковье — 1,14 млн, а в Дагестане — 516 тысяч. Также значительное число нарушений в 2024 году было выявлено в Санкт-Петербурге, Ленинградской (свыше 523 тысяч) и Свердловской областях (более 377 тысяч), уточнили в МВД.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с 1 сентября в РФ вступают в силу измененные правила перевозки детей в транспорте без детского кресла.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
