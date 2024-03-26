Композитор Мисин заявил, что Пугачева намерена дать концерт в честь 75-летия
Народная артистка СССР Алла Пугачева намерена дать концерт в честь своего 75-летия, которое будет отмечать 15 апреля. Об этом в интервью «Экспресс-газете» рассказал композитор Андрей Мисин.
По его словам, об этом ему в недавнем разговоре сообщила сама Примадонна, которая недавно выпустила выпустила альбом из 15 песен.
«Она готовится к 75-летию, очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле. Вернуться хотя бы ненадолго к зрителю», - добавил Мисин.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она не могла «получать деньги из России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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