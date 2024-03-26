Композитор Мисин заявил, что Пугачева намерена дать концерт в честь 75-летия

По его словам, об этом ему в недавнем разговоре сообщила сама Примадонна, которая недавно выпустила выпустила альбом из 15 песен.

«Она готовится к 75-летию, очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле. Вернуться хотя бы ненадолго к зрителю», - добавил Мисин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она не могла «получать деньги из России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

